Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявила об уничтожении тысячи объектов "Хезболлы" на юге Ливана - РИА Новости, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:02 28.04.2026
ЦАХАЛ заявила об уничтожении тысячи объектов "Хезболлы" на юге Ливана

ЦАХАЛ: Израиль уничтожил тысячу объектов и сооружений "Хезболлы" на юге Ливана

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЦАХАЛ заявила об уничтожении более тысячи объектов и сооружений, используемых движением "Хезболла" на юге Ливана.
  • Военные обнаружили сотни единиц оружия, включая автоматы и пулеметы, гранаты и мины, а также противотанковые ракеты и различные боеприпасы.
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении тысячи объектов и сооружений, используемых движением "Хезболлах" на юге Ливана.
«
"Войска ЦАХАЛ под командованием 91-й дивизии в Южном Ливане уничтожили более 1000 объектов террористической инфраструктуры, используемых "Хезболлах" для осуществления нападений на войска ЦАХАЛ, включая заминированные сооружения и здания, где находилось оружие", - утверждается в сообщении.
Военные не указывают, за какой период было уничтожено такое количество объектов.
Военные отметили, что обнаружили сотни единиц оружия, включая автоматы и пулеметы, гранаты и мины, а также противотанковые ракеты и различные боеприпасы.
Официально между Ливаном и Израилем сохраняется режим прекращения огня, однако израильская авиация и артиллерия продолжает ежедневные удары по территории Ливана. Движение "Хезболлах" отвечает атаками на израильских военных в пограничной зоне. В ЦАХАЛ регулярно обвиняют "Хезболлах" в нарушении режима прекращения огня.
В миреЛиванИзраильХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала