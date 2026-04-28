Иран якобы просит США скорее открыть Ормузский пролив, утверждает Трамп

- Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран якобы просит США скорее открыть Ормузский пролив.
- Однако он не уточнил, кто именно из Тегерана обратился с соответствующей просьбой.
ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран якобы просит США скорее открыть Ормузский пролив, не уточняя, кто именно из Тегерана обратился с соответствующей просьбой.
"Они хотят, чтобы мы "открыли Ормузский пролив" как можно скорее", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Из-за начала блокады вооруженные силы Ирана восстановили военный режим контроля над Ормузским проливом.
