Иран якобы просит США скорее открыть Ормузский пролив, утверждает Трамп - РИА Новости, 28.04.2026
16:36 28.04.2026 (обновлено: 16:42 28.04.2026) дополняется ...
  • Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран якобы просит США скорее открыть Ормузский пролив.
  • Однако он не уточнил, кто именно из Тегерана обратился с соответствующей просьбой.
ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран якобы просит США скорее открыть Ормузский пролив, не уточняя, кто именно из Тегерана обратился с соответствующей просьбой.
"Они хотят, чтобы мы "открыли Ормузский пролив" как можно скорее", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Из-за начала блокады вооруженные силы Ирана восстановили военный режим контроля над Ормузским проливом.
