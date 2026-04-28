Рейтинг@Mail.ru
Поддубский покинул пост главного тренера "СКА-Хабаровска" - РИА Новости Спорт, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
08:39 28.04.2026
Поддубский покинул пост главного тренера "СКА-Хабаровска"

Алексей Поддубский ушел с поста главного тренера "СКА-Хабаровска"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Главный тренер ФК "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский
Главный тренер ФК СКА-Хабаровск Алексей Поддубский - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Главный тренер ФК "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алексей Поддубский покинул должность главного тренера "СКА-Хабаровска".
  • Контракт с Алексеем Поддубским был расторгнут по соглашению сторон, исполнять обязанности наставника команды будет Михаил Семенов.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Алексей Поддубский покинул должность главного тренера "СКА-Хабаровска", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Контракт был расторгнут по соглашению сторон. Заключительные три матча команда проведет под руководством воспитанника клуба - 57-летнего Михаила Семенова, который вошел в тренерский штаб "СКА-Хабаровска" в январе.
"Решение было сложным, но необходимым. Команда не побеждает девять игр подряд. Последние два матча закончились поражениями - 0:3. Уровень нынешнего состава "СКА-Хабаровска" - это отнюдь не борьба за выживание в Первой лиге. Но нужно трезво оценивать турнирную ситуацию: команда в опасной близости от зоны вылета. Необходимы срочная перезагрузка, встряска, с одной стороны, и тренер, который знает возможности футболистов и ситуацию внутри коллектива - с другой. Поэтому было принято решение освободить Алексея Николаевича с поста главного тренера и назначить исполняющим обязанности наставника команды Михаила Николаевича Семенова", - заявил генеральный директор клуба Алексей Кандалинцев.
"СКА-Хабаровск" с 35 очками занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги - второго по силе дивизиона чемпионата России. В воскресенье команда примет "Уфу".
Поддубскому 53 года, он возглавил "СКА-Хабаровск" в сентябре 2024 года, до этого специалист с августа исполнял обязанности главного тренера после отставки Дмитрия Воецкого. Под руководством Поддубского команда сыграла 58 матчей, одержав 21 победу, 17 встреч сведя вничью и потерпев 20 поражений.
ФутболСпортРоссияАлексей ПоддубскийСКА-ХабаровскУфаПервая Лига
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    29.04 17:00
    М. АндрееваД. Шнайдер
    Э. ПересД. Схюрс
  • Хоккей
    29.04 19:30
    Ак Барс
    Металлург Мг
  • Баскетбол
    29.04 19:30
    ЦСКА
    Енисей
  • Баскетбол
    29.04 20:00
    Локомотив-Кубань
    ПАРМА
  • Футбол
    29.04 22:00
    Атлетико Мадрид
    Арсенал
  • Футбол
    29.04 22:15
    Спортинг
    Тондела
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала