Поддубский покинул пост главного тренера "СКА-Хабаровска"

"Решение было сложным, но необходимым. Команда не побеждает девять игр подряд. Последние два матча закончились поражениями - 0:3. Уровень нынешнего состава "СКА-Хабаровска" - это отнюдь не борьба за выживание в Первой лиге. Но нужно трезво оценивать турнирную ситуацию: команда в опасной близости от зоны вылета. Необходимы срочная перезагрузка, встряска, с одной стороны, и тренер, который знает возможности футболистов и ситуацию внутри коллектива - с другой. Поэтому было принято решение освободить Алексея Николаевича с поста главного тренера и назначить исполняющим обязанности наставника команды Михаила Николаевича Семенова", - заявил генеральный директор клуба Алексей Кандалинцев.