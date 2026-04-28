Поддубский покинул пост главного тренера "СКА-Хабаровска"

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Алексей Поддубский покинул должность главного тренера "СКА-Хабаровска", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Контракт был расторгнут по соглашению сторон. Заключительные три матча команда проведет под руководством воспитанника клуба - 57-летнего Михаила Семенова, который вошел в тренерский штаб "СКА-Хабаровска" в январе.
"Решение было сложным, но необходимым. Команда не побеждает девять игр подряд. Последние два матча закончились поражениями - 0:3. Уровень нынешнего состава "СКА-Хабаровска" - это отнюдь не борьба за выживание в Первой лиге. Но нужно трезво оценивать турнирную ситуацию: команда в опасной близости от зоны вылета. Необходимы срочная перезагрузка, встряска, с одной стороны, и тренер, который знает возможности футболистов и ситуацию внутри коллектива - с другой. Поэтому было принято решение освободить Алексея Николаевича с поста главного тренера и назначить исполняющим обязанности наставника команды Михаила Николаевича Семенова", - заявил генеральный директор клуба Алексей Кандалинцев.
"СКА-Хабаровск" с 35 очками занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги - второго по силе дивизиона чемпионата России. В воскресенье команда примет "Уфу".
Поддубскому 53 года, он возглавил "СКА-Хабаровск" в сентябре 2024 года, до этого специалист с августа исполнял обязанности главного тренера после отставки Дмитрия Воецкого. Под руководством Поддубского команда сыграла 58 матчей, одержав 21 победу, 17 встреч сведя вничью и потерпев 20 поражений.
9 декабря 2025, 13:25