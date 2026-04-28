Трамп столкнулся с огромным давлением из-за операции в Иране, пишут СМИ

НЬЮ-ЙОРК, 28 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп столкнулся с огромным давлением в части завершения операции против Ирана, в разведке США уже изучают, как Тегеран отреагирует, если американский лидер объявит об односторонней победе, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники.

"Разведывательные агентства США изучают, как Иран отреагирует, если президент Дональд Трамп объявит об односторонней победе в двухмесячной войне, унесшей тысячи жизней и ставшей политическим бременем для Белого дома", - пишет СМИ со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Рейтер отмечает, что, хотя решение не принято, быстрая деэскалация могла бы "снизить политическое давление на президента", даже если Иран со временем сможет восстановить ядерную программу.

"Чиновник Белого дома охарактеризовал внутреннее давление на президента с требованием завершить войну как "огромное", – добавляет агентство.