22:22 28.04.2026
Трамп столкнулся с огромным давлением из-за операции в Иране, пишут СМИ

Reuters: Трамп столкнулся с огромным давлением в части завершения операции в ИРИ

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
  • Президент США Дональд Трамп столкнулся с огромным давлением в части завершения операции против Ирана.
  • Разведывательные агентства США изучают, как Иран отреагирует, если Трамп объявит об односторонней победе.
  • Наземное вторжение США в Иран сейчас выглядит менее вероятным, чем несколько недель назад.
НЬЮ-ЙОРК, 28 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп столкнулся с огромным давлением в части завершения операции против Ирана, в разведке США уже изучают, как Тегеран отреагирует, если американский лидер объявит об односторонней победе, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Разведывательные агентства США изучают, как Иран отреагирует, если президент Дональд Трамп объявит об односторонней победе в двухмесячной войне, унесшей тысячи жизней и ставшей политическим бременем для Белого дома", - пишет СМИ со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Рейтер отмечает, что, хотя решение не принято, быстрая деэскалация могла бы "снизить политическое давление на президента", даже если Иран со временем сможет восстановить ядерную программу.
"Чиновник Белого дома охарактеризовал внутреннее давление на президента с требованием завершить войну как "огромное", – добавляет агентство.
Источники СМИ также заявили, что наземное вторжение США в Иран сейчас выгляди "менее вероятными, чем несколько недель назад".
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
