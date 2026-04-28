09:54 28.04.2026
В Москве установлен суточный рекорд высоты снега для 28 апреля

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыУборка снега в Москве, 27.04.2026
Уборка снега в Москве, 27.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве установлен суточный рекорд высоты снега для 28 апреля.
  • На метеостанции ВДНХ зафиксировано 10 сантиметров снега, а в Дмитрове — 23 сантиметра.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Рекорд высоты снежного покрова для дня 28 апреля установлен в Москве, на метеостанции ВДНХ зафиксировано 10 сантиметров снега, в подмосковном Дмитрове - 23 сантиметра, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"На главной московской метеостанции ВДНХ высота снежного (покрова - ред.) составляет 10 сантиметров. Обновлен суточный рекорд по высоте снежного покрова для 28 апреля, который составлял 7 сантиметров и держался с 1971 года", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в Клину высота снега составляет 16 сантиметров, в Дмитрове - 23 сантиметра.
ОбществоМоскваДмитровКлинЕвгений Тишковец
 
 
