Двенадцать российских теннисистов вошли в заявочный лист "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 28.04.2026
Теннис
 
16:15 28.04.2026
Двенадцать российских теннисистов вошли в заявочный лист "Ролан Гаррос"

Медведев, Рублев, Андреева и еще 9 россиян вошли в заявочный лист "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Двенадцать российских теннисистов и теннисисток вошли в заявочный лист Открытого чемпионата Франции 2026 года, сообщается на официальном сайте турнира.
В заявочном листе мужского одиночного разряда значатся Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов. Также в число участников включен вторая ракетка мира и действующий победитель "Ролан Гаррос" Карлос Алькарас из Испании, который ранее сообщил, что не выступит в Париже из-за повреждения правого запястья.
В женском одиночном разряде заявлены россиянки Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Диана Шнайдер, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Вероника Кудерметова, Оксана Селехметьева, Анастасия Захарова и Анна Блинкова. Финалистка "Ролан Гаррос" 2021 года Анастасия Павлюченкова выступит в квалификации.
Матчи основной сетки второго в сезоне турнира Большого шлема пройдут на грунтовых кортах Парижа с 24 мая по 7 июня. Действующими победителями являются Алькарас и американка Кори Гауфф.
