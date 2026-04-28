Представляющая Австрию Потапова обыграла Рыбакину на турнире в Мадриде - РИА Новости Спорт, 28.04.2026
01:52 28.04.2026
Представляющая Австрию Потапова обыграла Рыбакину на турнире в Мадриде

Представляющая Австрию Потапова обыграла вторую ракетку мира Рыбакину

  • Анастасия Потапова, представляющая Австрию, обыграла Елену Рыбакину из Казахстана в матче четвертого круга турнира в Мадриде.
  • В четвертьфинале Потапова сыграет против Каролины Плишковой из Чехии.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Представляющая Австрию уроженка Саратова Анастасия Потапова пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
В матче четвертого круга Потапова, которая является 56-й ракеткой мира, обыграла представляющую Казахстан уроженку Москвы Елену Рыбакину (2-я ракетка мира) со счетом 7:6 (10:8), 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 53 минуты.
Анастасия Потапова
2 : 07:66:4
Елена Рыбакина
Потапова объявила о смене спортивного гражданства на австрийское в декабре 2025 года. Рыбакина представляла Россию на турнирах до лета 2018 года.
В четвертьфинале турнира Потапова сыграет против чешки Каролины Плишковой, которая занимает 197-е место в мировом рейтинге.
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Мирра Андреева поднялась на седьмое место в чемпионской гонке WTA
13 апреля, 08:12
 
