ВСУ за сутки потеряли до 40 боевиков в зоне действий "Днепра"

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 40 боевиков противника, станцию радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Кирово, Юрковка, Преображенка и Червоный Жовтень Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих, пять автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.