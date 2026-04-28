Рейтинг@Mail.ru
Священник прихода РПЦ в Геттингене погиб в автокатастрофе - РИА Новости, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 28.04.2026 (обновлено: 15:57 28.04.2026)
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel — Автомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Священник прихода РПЦ в Геттингене иерей Игорь Гурченков погиб в автокатастрофе.
  • Он был сбит машиной, когда гулял с ребенком, 24 апреля.
  • В приходе святого Архангела Михаила в Геттингене 26 апреля по погибшему священнику была совершена панихида.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Священник прихода Русской православной церкви (РПЦ) в Геттингене иерей Игорь Гурченков погиб в автокатастрофе, сообщил настоятель Свято-Георгиевского монастыря Московского патриархата в Гетшендорфе под Берлином игумен Даниил (Ирбитс).
"Гуляя с ребенком, иерей Игорь Гурченков (приход святого Архангела Михаила города Геттингена) был сбит машиной. После приезда полиции и скорой помощи его доставили в больницу, однако травмы, по словам медиков, были не совместимы с жизнью, священнослужитель скончался", – написал игумен на своей странице в Facebook* (социальная сеть Meta, запрещена в РФ как экстремистская).
Автокатастрофа, добавил он, произошла 24 апреля. Он также принес соболезнования семье погибшего священника.
Сайт Берлинско-Германской епархии РПЦЗ сообщает, что о времени отпевания и погребения иерея Игоря Гурченкова будет сообщено позднее. В приходе святого Архангела Михаила в Геттингене, где служил погибший, по нему 26 апреля была совершена панихида. Ее возглавил управляющий епархией архиепископ Рузский Тихон (Зайцев).
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
ГеттингенБерлин (город)РоссияРусская православная церковьМосковский Патриархат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала