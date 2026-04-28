Священник прихода РПЦ в Геттингене погиб в автокатастрофе

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Священник прихода Русской православной церкви (РПЦ) в Геттингене иерей Игорь Гурченков погиб в автокатастрофе, сообщил настоятель Свято-Георгиевского монастыря Московского патриархата в Гетшендорфе под Берлином игумен Даниил (Ирбитс).

Сайт Берлинско-Германской епархии РПЦЗ сообщает, что о времени отпевания и погребения иерея Игоря Гурченкова будет сообщено позднее. В приходе святого Архангела Михаила в Геттингене, где служил погибший, по нему 26 апреля была совершена панихида. Ее возглавил управляющий епархией архиепископ Рузский Тихон (Зайцев).