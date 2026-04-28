Рейтинг@Mail.ru
Свердловская область поделится опытом с мэрами в рамках "Школы мэров"
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Свердловская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Свердловская область
 
16:16 28.04.2026
Свердловская область поделится опытом с мэрами в рамках "Школы мэров"

Свердловская область поделится опытом с 78 мэрами в рамках "Школы мэров"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЕкатеринбург
Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Екатеринбург. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Опыт развития муниципалитетов изучат на примере Свердловской области участники пятого потока программы развития муниципального кадрового управленческого резерва "Школа мэров", по приглашению губернатора Дениса Паслера участие в программе приняли 78 глав городов из 66 российских регионов, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
"Участниками пятого потока программы развития муниципального кадрового управленческого резерва "Школа мэров" стали 78 человек из 66 регионов России. На примере Свердловской области они изучат хозяйственную деятельность и развитие территорий", - говорится в сообщении.
Участникам проекта была презентована стратегия развития Свердловской области, приоритеты которой охватывают весь спектр направлений социально-экономического роста.
Ежегодно на поддержку муниципалитетов, реализацию программ развития в Свердловской области из бюджета выделяется порядка 200 миллиардов рублей.
Участники проекта в рамках обучения заслушают лекции региональных и федеральных экспертов, поучаствуют в мастер-классах, а также посетят коммунальные и энергоснабжающие предприятия и объекты экологической инфраструктуры. Это позволит им изучить технологии модернизации и практики по охране окружающей среды, реализуемые в свердловском регионе.
В департаменте также отметили, что программа "Школы мэров" разработана по поручению президента России Владимира Путина, реализует ее Президентская академия при поддержке администрации президента РФ и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.
Свердловская областьДенис ПаслерЕкатеринбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала