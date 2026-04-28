Свердловская область поделится опытом с мэрами в рамках "Школы мэров"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Опыт развития муниципалитетов изучат на примере Свердловской области участники пятого потока программы развития муниципального кадрового управленческого резерва "Школа мэров", по приглашению губернатора Дениса Паслера участие в программе приняли 78 глав городов из 66 российских регионов, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Участниками пятого потока программы развития муниципального кадрового управленческого резерва "Школа мэров" стали 78 человек из 66 регионов России. На примере Свердловской области они изучат хозяйственную деятельность и развитие территорий", - говорится в сообщении.

Участникам проекта была презентована стратегия развития Свердловской области, приоритеты которой охватывают весь спектр направлений социально-экономического роста.

Ежегодно на поддержку муниципалитетов, реализацию программ развития в Свердловской области из бюджета выделяется порядка 200 миллиардов рублей.

Участники проекта в рамках обучения заслушают лекции региональных и федеральных экспертов, поучаствуют в мастер-классах, а также посетят коммунальные и энергоснабжающие предприятия и объекты экологической инфраструктуры. Это позволит им изучить технологии модернизации и практики по охране окружающей среды, реализуемые в свердловском регионе.