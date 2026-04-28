СМИ: американским военным на Ближнем Востоке начали угрожать в мессенджерах

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Американские военные на Ближнем Востоке получили в понедельник через мессенджеры угрозы, подписанные названием проиранской хакерской группировки, сообщает во вторник газета Stars and Stripes.
"Военнослужащие США, приписанные к подразделениям на Ближнем Востоке, получили сообщения с угрозами в понедельник от (отправителя), который выглядит как связанная с Ираном хакерская группа, известная как Handala Hack", - говорится в материале.
В сообщениях содержится предупреждение, что военные находятся под наблюдением, а также угроза нанесения ударов дронами и ракетами. Газете удалось ознакомиться с одинаковыми сообщениями в мессенджере WhatsApp*, полученными военнослужащими Центрального командования ВМС США в Бахрейне.
Сообщения подписаны словом Handala и сопровождены ссылкой, ведущей на сайт группировки.
"Они выглядят как сообщения, отправленные с бахрейнского номера телефона, привязанного к легальному бизнесу на острове", - пишет газета.
Во вторник группировка в своем канале в мессенджере Telegram заявила, что опубликовала полные личные данные почти 2400 американских морских пехотинцев, находящихся в Персидском заливе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.