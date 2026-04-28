Теплоходы на речной пристани в Угличе. Архивное фото

В России проведут лотереи для развития "Золотого кольца"

Лотереи будут проводиться до 1 июля 2041 года, а документ вступит в силу 1 июля 2026 года.

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. "Спортлото" будет проводить лотереи для поддержки внутреннего туризма в рамках развития маршрута "Золотое кольцо", соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

"Провести 5 тиражных всероссийских государственных лотерей и 5 бестиражных всероссийских государственных лотерей в поддержку внутреннего и въездного туризма в рамках развития национального туристского маршрута "Золотое кольцо", - говорится в документе.

ООО "Спортлото" определено оператором для проведения указанных лотерей, отмечается в распоряжении.

Как ранее отмечал вице-премьер Дмитрий Чернышенко , в 2025 году регионы "Золотого кольца" вместе с Москвой посетили 24 миллиона туристов, что составило 27% от всех внутренних туристических поездок.