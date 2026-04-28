Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили десять пикапов ВСУ в Сумской области.
- Расчеты БПЛА группировки войск "Север" ведут круглосуточную воздушную разведку и пресекают попытки перемещения техники противника.
КУРСК, 28 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Север" с помощью расчетов FPV-дронов уничтожили за сутки десять пикапов ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир роты БПЛА с позывным "Кадет".
"Операторы роты беспилотных систем группировки войск "Север" ведут круглосуточную воздушную разведку и работают над пресечением попыток перемещения техники противника. За последние сутки наши расчеты БПЛА уничтожили десять пикапов вооруженных сил Украины в Сумской области", - рассказал командир роты БПЛА "Севера" с позывным "Кадет".
Уточняется, что специалисты БПЛА активно уничтожают живую силу и места скопления противника, благодаря чему у подразделений ВСУ не остается шансов сосредоточить силы на линии боевого соприкосновения и организовать полноценную оборону, что позволяет подразделениям РФ активно продвигаться вперед, увеличивая буферную зону.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18