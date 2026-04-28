ВС России уничтожили десять пикапов ВСУ в Сумской области

КУРСК, 28 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Север" с помощью расчетов FPV-дронов уничтожили за сутки десять пикапов ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир роты БПЛА с позывным "Кадет".