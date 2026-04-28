Специальная военная операция на Украине
 
07:15 28.04.2026
Российский расчет БПЛА уничтожил пять пунктов управления дронами ВСУ

РИА Новости: расчет БПЛА "Молния-2" уничтожил пять пунктов управления БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчет БПЛА «Молния-2» группировки войск «Север» за три дня поразил пять пунктов управления дронами ВСУ в Харьковской области.
  • Противник пытается мешать работе средствами радиоэлектронной борьбы и попытками сбить беспилотник, но операторы обходят станции помех и заходят на цели под нестандартными углами.
  • Для координации действий расчетов БПЛА используются штатные средства связи, управление ведется круглосуточно.
БЕЛГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Расчет БПЛА "Молния-2" группировки войск "Север" за три дня поразили пять пунктов управления дронами ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости оператор с позывным "Штурман".
По его словам, благодаря отработанным навыкам расчеты находят укрытия противника и доводят дрон до входа в блиндаж, после чего уничтожают цель. Он уточнил, что противник пытается мешать работе как средствами радиоэлектронной борьбы, так и попытками сбить беспилотник, поэтому операторы обходят станции помех и заходят на цели под нестандартными углами.
"Операторы расчетов ударных БПЛА "Молния-2" подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" за три дня уничтожили пять пунктов управления дронами противника в Харьковской области", - сообщил оператор.
"Штурман" добавил, что для координации действий используются штатные средства связи, управление ведется круглосуточно, а объективный контроль обеспечивается в прямом эфире через стабильное интернет-соединение в системах, предоставленных Минобороны РФ.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
