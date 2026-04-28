Российский расчет БПЛА уничтожил пять пунктов управления дронами ВСУ

БЕЛГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Расчет БПЛА "Молния-2" группировки войск "Север" за три дня поразили пять пунктов управления дронами ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости оператор с позывным "Штурман".

По его словам, благодаря отработанным навыкам расчеты находят укрытия противника и доводят дрон до входа в блиндаж, после чего уничтожают цель. Он уточнил, что противник пытается мешать работе как средствами радиоэлектронной борьбы, так и попытками сбить беспилотник, поэтому операторы обходят станции помех и заходят на цели под нестандартными углами.