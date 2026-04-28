Российские бойцы не выпускают оказавшиеся в "килл-зоне" группы ВСУ

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 апр - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" и смежные подразделения российской группировки "Север" отрезают участки с выявленными при формировании буферной зоны в Сумской области подразделениями ВСУ, не давая им отойти в тыловые районы, рассказал РИА Новости командир сводной артгруппы спецназа с позывным "Пресс".
"Как противник, так и мы имеем представление о тыловой инфраструктуре. В этой так называемой килл-зоне (зоне поражения беспилотниками - ред.) мы понимаем их направления, их логистику и контролируем их всеми способами", - рассказал "Пресс".
Он пояснил, что круглосуточно в Сумской области ведется разведка и при обнаружении скопления пехоты или техники ВСУ на каком-либо участке данный квадрат сразу берется под огневой контроль артиллерии и БПЛА.
"Для нас подарок, когда они начинают двигаться. Как правило, когда мы фиксируем передвижение, особенно такое, если нам это говорит о том, что они хотят продвинуться, на каком-то направлении, то мы стараемся их запустить в определенный квадрат и после чего уже изолировать артиллерией и БПЛА. Противник пересекает определенную линию, за которую он уже обратно не может выйти", - уточнил "Пресс".
Он уточнил, что в случае обнаружения ВСУ в буферной зоне у украинских военнослужащих уже нет практически шансов выйти из данного участка.
"Тут очень много факторов должно совпасть, чтобы они вышли из зоны поражения. Это должны быть подавлены артсистемы наши, выведены из работы БПЛА, но это практически невозможно, потому что на этом участке много подразделений, мы здесь не одни, здесь самые разные подразделения, которые между собой взаимодействуют", - пояснил командир.
