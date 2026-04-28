Российские бойцы не выпускают оказавшиеся в "килл-зоне" группы ВСУ

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 апр - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" и смежные подразделения российской группировки "Север" отрезают участки с выявленными при формировании буферной зоны в Сумской области подразделениями ВСУ, не давая им отойти в тыловые районы, рассказал РИА Новости командир сводной артгруппы спецназа с позывным "Пресс".

"Как противник, так и мы имеем представление о тыловой инфраструктуре. В этой так называемой килл-зоне (зоне поражения беспилотниками - ред.) мы понимаем их направления, их логистику и контролируем их всеми способами", - рассказал "Пресс".

Он пояснил, что круглосуточно в Сумской области ведется разведка и при обнаружении скопления пехоты или техники ВСУ на каком-либо участке данный квадрат сразу берется под огневой контроль артиллерии и БПЛА.

"Для нас подарок, когда они начинают двигаться. Как правило, когда мы фиксируем передвижение, особенно такое, если нам это говорит о том, что они хотят продвинуться, на каком-то направлении, то мы стараемся их запустить в определенный квадрат и после чего уже изолировать артиллерией и БПЛА. Противник пересекает определенную линию, за которую он уже обратно не может выйти", - уточнил "Пресс".

Он уточнил, что в случае обнаружения ВСУ в буферной зоне у украинских военнослужащих уже нет практически шансов выйти из данного участка.