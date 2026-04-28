Российский матрос уничтожил украинский безэкипажный катер

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский боец Александр Суворов с помощью барражирующего боеприпаса уничтожил украинский безэкипажный катер.
- Благодаря мужеству и профессионализму матроса удалось не допустить прорыва противника, а задача, стоявшая перед российскими подразделениями, была выполнена.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский боец Александр Суворов с помощью барражирующего боеприпаса уничтожил украинский безэкипажный катер в ходе спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
"В районе одного из участков местности рядовой Александр Суворов выполнял задачу по наблюдению за береговой линией. В ходе наблюдения Александр обнаружил безэкипажный катер противника, после чего лично уничтожил его барражирующим боеприпасом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря мужеству и профессионализму матроса удалось не допустить прорыва противника, а задача, стоявшая перед российскими подразделениями, была выполнена.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18