Забайкалье передало огнетушители землякам в зону спецоперации

ВЛАДИВОСТОК, 28 апр - РИА Новости. Забайкальские спасатели передали 150 огнетушителей землякам в зону спецоперации, сообщает региональный главк МЧС России.
"Личный состав Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю передал землякам, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции, партию огнетушителей – 150 штук разного литража", - говорится в сообщении.
Уточняется, что оборудование отправлено при содействии регионального отделения всероссийского добровольного пожарного общества и волонтерского отряда "Твори добро".
"Компактные модели удобно брать с собой на позиции – они помогут оперативно сбить пламя и сохранить жизнь и имущество. Более объемные огнетушители переданы для обустройства опорных пунктов и мест дислокации подразделений", - отметили в ведомстве.
Сотрудники СК Забайкалья передали квадроцикл и гумпомощь в зону СВО
30 января, 17:18