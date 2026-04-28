Забайкалье передало огнетушители землякам в зону спецоперации
19:41 28.04.2026
Забайкалье передало огнетушители землякам в зону спецоперации

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Забайкальские спасатели передали 150 огнетушителей землякам в зону спецоперации.
  • Оборудование отправлено при содействии регионального отделения всероссийского добровольного пожарного общества и волонтерского отряда "Твори добро".
ВЛАДИВОСТОК, 28 апр - РИА Новости. Забайкальские спасатели передали 150 огнетушителей землякам в зону спецоперации, сообщает региональный главк МЧС России.
"Личный состав Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю передал землякам, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции, партию огнетушителей – 150 штук разного литража", - говорится в сообщении.
Уточняется, что оборудование отправлено при содействии регионального отделения всероссийского добровольного пожарного общества и волонтерского отряда "Твори добро".
"Компактные модели удобно брать с собой на позиции – они помогут оперативно сбить пламя и сохранить жизнь и имущество. Более объемные огнетушители переданы для обустройства опорных пунктов и мест дислокации подразделений", - отметили в ведомстве.
РоссияЗабайкальский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
