19:34 28.04.2026
Кумпилов поучаствовал в совещании по противодействию терроризма

© Фото : пресс-служба правительства Республики Адыгея
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов принял участие в совещании по вопросам профилактики деструктивных идеологий в сфере образования и молодежной среде.
Мероприятие прошло под председательством начальника УФСБ России по республике Михаила Кемерова, с участием официального представителя Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрея Пржездомского, заместителя начальника управления аппарата НАК Виталия Малышева и руководителей органов правоохранительного блока республики, главами отраслевых министерств.
"Работа по противодействию идеологии терроризма выстраивается в республике в общем русле государственной политики и в соответствии с задачами, которые ставит президент России Владимир Владимирович Путин. Мы все видим, в какой непростой ситуации находится наша страна. Геополитическая напряженность, сложившаяся в условиях проведения специальной военной операции, "гибридная" война, развязанная против России коллективным Западом, напрямую затронули ключевые сферы безопасности, включая борьбу с терроризмом", - написал Кумпилов в своем канале в мессенджере "Макс".
Он добавил, что Адыгея – многонациональный регион, где традиционно в мире и согласии проживают люди разных национальностей и вероисповеданий.
"Именно поэтому сохранение межнационального и межконфессионального мира имеет для нас особое значение. Цель противника – расшатать такое единство изнутри, в том числе через информационные атаки, и одна из главных мишеней здесь – молодежь. Поэтому наша задача – защитить подрастающее поколение, дать ему правильные ориентиры", - резюмировал глава республики.
 
