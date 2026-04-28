Кумпилов поучаствовал в совещании по противодействию терроризма

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов принял участие в совещании по вопросам профилактики деструктивных идеологий в сфере образования и молодежной среде.

Мероприятие прошло под председательством начальника УФСБ России по республике Михаила Кемерова, с участием официального представителя Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрея Пржездомского, заместителя начальника управления аппарата НАК Виталия Малышева и руководителей органов правоохранительного блока республики, главами отраслевых министерств.

"Работа по противодействию идеологии терроризма выстраивается в республике в общем русле государственной политики и в соответствии с задачами, которые ставит президент России Владимир Владимирович Путин. Мы все видим, в какой непростой ситуации находится наша страна. Геополитическая напряженность, сложившаяся в условиях проведения специальной военной операции, "гибридная" война, развязанная против России коллективным Западом, напрямую затронули ключевые сферы безопасности, включая борьбу с терроризмом", - написал Кумпилов в своем канале в мессенджере "Макс".

Он добавил, что Адыгея – многонациональный регион, где традиционно в мире и согласии проживают люди разных национальностей и вероисповеданий.