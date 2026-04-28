10:31 28.04.2026
СМИ: некоторые страны ЕС не доверяют приложению ЕК для проверки возраста

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ряд стран ЕС не доверяют приложению Еврокомиссии, созданному для проверки возраста интернет-пользователей.
  • Ирландия, Франция и Польша хотят ввести свои альтернативы.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Ряд стран ЕС не доверяют приложению Еврокомиссии для проверки возраста интернет-пользователей и хотят вместо него ввести собственные альтернативы, сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников из правительств этих стран.
Ранее ЕС представил новое приложение для проверки возраста, разработанное для того, чтобы пользователи могли подтвердить свой возраст онлайн, не передавая личные данные платформам, что устраняет необходимость сбора сайтами конфиденциальной информации. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен высоко оценила техническую готовность приложения к работе.
"Правительственные чиновники из восьми стран-членов заявили… что не уверены, что им стоит вводить в использование приложение ЕС, и даже не хотят этого делать. Многие говорят, что предпочли бы собственные национальные решения", - пишет издание.
В частности, по этим данным, свои собственные приложения вместо приложения ЕС хотели бы ввести Ирландия, Франция и Польша.
Кроме того, издание отмечает, что об отсутствии планов делать приложение ЕС обязательным заявляли в Германии. В Нидерландах сообщили, что по-прежнему оценивают его безопасность, а в Эстонии идею этого приложения раскритиковали.
Ранее портал CyberNews сообщал, что европейское приложение для проверки возраста в интернете можно взломать и обойти за две минуты.
