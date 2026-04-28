Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия непогоды - РИА Новости, 28.04.2026
09:13 28.04.2026

Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия непогоды

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
Уборка снега в Москве
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия непогоды, продолжающейся с понедельника, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
"Городские службы продолжают ликвидировать последствия непогоды. Поваленные сильным ветром деревья оперативно распиливаются и вывозятся. Непрерывно мониторится состояние улично-дорожной сети и выполняются регламентные операции. Задействовано необходимое количество единиц техники", - говорится в сообщении в мессенджере "Макс".
Отмечается, что в течение светового дня будет проводиться очистка от снега скатных кровель многоквартирных домов.
"Организовано дежурство бригад и спецтехники ГУП "Мосводосток" для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть. В местах возможных временных скоплений воды дежурит откачивающая техника", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что по прогнозам синоптиков, во вторник непогода сохранится, ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, метель, налипание снега на проводах и деревьях, гололедица.
"Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно – быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, при управлении личным транспортом – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - подчеркивается в сообщении.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваРоссияОбщество
 
 
