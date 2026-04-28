МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия непогоды, продолжающейся с понедельника, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

"Городские службы продолжают ликвидировать последствия непогоды. Поваленные сильным ветром деревья оперативно распиливаются и вывозятся. Непрерывно мониторится состояние улично-дорожной сети и выполняются регламентные операции. Задействовано необходимое количество единиц техники", - говорится в сообщении в мессенджере " Макс ".

Отмечается, что в течение светового дня будет проводиться очистка от снега скатных кровель многоквартирных домов.

"Организовано дежурство бригад и спецтехники ГУП "Мосводосток" для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть. В местах возможных временных скоплений воды дежурит откачивающая техника", - добавляется в сообщении.

Уточняется, что по прогнозам синоптиков, во вторник непогода сохранится, ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, метель, налипание снега на проводах и деревьях, гололедица.