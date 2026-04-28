Краткий пересказ от РИА ИИ Словакия может увеличить закупки российского газа в 2026 году по сравнению с 2025 годом, несмотря на предстоящий запрет на импорт российского газа в ЕС в 2027 году.

Исполнительный директор Словацкого союза газа и нефти (SPNZ) Рихард Квасньовский сообщил, что компания SPP заключила дополнительное соглашение с "Газпром экспорт" в соответствии с новым законодательством RepowerEU.

БРАТИСЛАВА, 28 апр - РИА Новости. Доля российского газа в закупках словацкого энергооператора SPP в 2026 году может быть выше уровня 2025 года, когда она составила около 33%, с учетом приближающегося запрета на его импорт в Европейский союз, который должен вступить в силу в 2027 году, таким мнением поделился с РИА Новости исполнительный директор Словацкого союза газа и нефти (SPNZ) Рихард Квасньовский.

В середине ноября 2025 года словацкое издание Denník N сообщило, что доля российского газа в закупках словацкого энергооператора SPP с начала прошлого года составила около 33%, почти 70% газа республика получила из других источников.

"Да, такое развитие (ситуации - ред.) мы и ожидаем", - сообщил Квасньовский, отвечая на вопрос РИА Новости о том, может ли быть доля российского газа в закупках SPP выше уровня 2025 года с учетом приближающегося запрета на импорт российского газа из РФ в Евросоюз.

Он сообщил, что "на 2026 год компания SPP в соответствии с новым законодательством Repower EU , вступившим в силу во второй половине марта, заключила дополнение (к договору - ред.) с компанией " Газпром экспорт ", которое урегулировало условие поставок природного газа в Словакию таким образом, чтобы это отвечало требованиям нового постановления Еврокомиссии ".

"Это решение поможет SPP использовать в настоящее время самый выгодный по цене источник газа. Изменение контракта происходит каждый год для того, чтобы он отражал текущую ситуацию на рынке с природным газом с учетом того, что долгосрочный контракт был подписан в 2008 году, ситуация на газовом рынке с тех пор значительно изменилась", - заключил Квасньовский.

Словакия ранее получала российский газ транзитом через Украину . Однако с 1 января 2025 года украинские власти остановили этот транзит. С 1 февраля 2025 года текущего года республика частично восстановила поставки российского газа по "Турецкому п отоку". Затем SPP проинформировала, что с 1 апреля 2025 года поставки от компании "Газпром экспорт" по этому маршруту увеличились, они достигли уровня, который обеспечит необходимый объем газа для клиентов оператора на следующий период, включая зимний сезон 2025-2026 годов.