Путин отметил уникальность российской службы скорой помощи

"Российская служба скорой помощи поистине уникальна. Она работает безотлагательно и бесплатно по единым стандартам и алгоритмам. Выезжает к больным и пострадавшим независимо от времени суток", - сказал Путин в ходе открытия новых модульных скоропомощных приемных отделений.