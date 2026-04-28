Путин отметил уникальность российской службы скорой помощи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин назвал российскую службу скорой помощи уникальной.
- Он отметил, что служба работает безотлагательно и бесплатно по единым стандартам и алгоритмам.
- В России действует 130 станций и более 1600 отделений скорой медицинской помощи.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал российскую службу скорой помощи уникальной.
Глава российского государства во вторник посещает Федеральный центр медицины катастроф (ФЦМК) в Москве.
"Российская служба скорой помощи поистине уникальна. Она работает безотлагательно и бесплатно по единым стандартам и алгоритмам. Выезжает к больным и пострадавшим независимо от времени суток", - сказал Путин в ходе открытия новых модульных скоропомощных приемных отделений.
Президент отметил, что сотрудники скорой помощи непрерывно несут свою профессиональную вахту, ежедневно находятся на передовом крае борьбы за жизнь и здоровье людей и первыми отвечают на просьбы о помощи.
"На сегодняшний день в России действует 130 станций и более 1600 отделений скорой медицинской помощи", - подчеркнул глава государства.