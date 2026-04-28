В Подмосковье нашли тела троих мужчин в бытовке

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после обнаружения тел троих мужчин в строительной бытовке в подмосковной деревне Аревское, предварительной причиной смерти могло стать отравление угарным газом, сообщает главк СУСК России по Московской области.
"Двадцать восьмого апреля текущего года в экстренные службы поступила информация о том, что в строительной бытовке, расположенной в деревне Аревское обнаружены тела троих мужчин без признаков жизни... По предварительным данным, причиной смерти могло послужить отравление угарным газом", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются обстоятельства случившегося.