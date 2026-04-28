СК после пожара в Москве допрашивает работников фирмы-застройщика

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Следователи после пожара в новостройке в Москве допрашивают представителей компании‑застройщика, начальника участка и сотрудников субподрядчика, сообщили РИА Новости в столичном главке СК России.
"В связи с происшествием столичный Следственный комитет начал комплексное расследование обстоятельств трагедии. В рамках следственных действий сотрудники ведомства проводят допросы представителей компании‑застройщика, начальника участка строительного объекта, где произошло возгорание, а также сотрудников субподрядной организации, участвовавшей в работах на площадке. Все указанные лица доставлены в подразделение московского ведомства", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что следователи установят причины возгорания и ответственных за соблюдение норм пожарной безопасности на объекте.