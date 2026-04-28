Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 28.04.2026
СК после пожара в Москве допрашивает работников фирмы-застройщика

Следователи допрашивают фирму-застройщика, в чьей новостройке вспыхнул пожар

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Следователи после пожара в новостройке в Москве допрашивают представителей компании‑застройщика, начальника участка и сотрудников субподрядчика, сообщили РИА Новости в столичном главке СК России.
"В связи с происшествием столичный Следственный комитет начал комплексное расследование обстоятельств трагедии. В рамках следственных действий сотрудники ведомства проводят допросы представителей компании‑застройщика, начальника участка строительного объекта, где произошло возгорание, а также сотрудников субподрядной организации, участвовавшей в работах на площадке. Все указанные лица доставлены в подразделение московского ведомства", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что следователи установят причины возгорания и ответственных за соблюдение норм пожарной безопасности на объекте.
Пожар в строящемся ЖК в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
МоскваСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала