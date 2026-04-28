В "Нижнем Новгороде" рассказали, как клуб сэкономил на отставке Шпилевского

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Генеральный директор "Нижнего Новгорода" Виталий Карасев сообщил РИА Новости, что тренер Алексей Шпилевский при досрочном расторжении контракта пошел на уступки и удалось договориться о существенной экономии в пользу футбольного клуба.
"Нижний Новгород" имеет в активе 22 очка. После воскресного поражения от "Спартака" клуб продлил серию без побед в Российской премьер-лиге до шести матчей и идет на предпоследнем, 15-м месте в таблице за три тура до конца сезона чемпионата страны. Во вторник нижегородский клуб объявил об отставке главного тренера команды белоруса Шпилевского. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
"Расторжение контрактов - всегда непростой и не самый приятный процесс. Тем не менее мы вели цивилизованный диалог с Алексеем Шпилевским и его тренерским штабом. Нам удалось договориться о существенной экономии в пользу клуба. То есть компенсация не за весь срок контракта Шпилевского, а значительно меньше. Благодарны Алексею Николаевичу, что он пошел на эти уступки. Для клуба это приемлемые условия", - сказал Карасев.
"В ближайшее время оповестим общественность о новом тренерском штабе", - добавил собеседник агентства.
Шпилевскому 38 лет. Он возглавил "Нижний Новгород" в июне 2025 года, сменив в должности соотечественника Виктора Ганчаренко. Под руководством Шпилевского в текущем сезоне клуб провел 33 матча в РПЛ и Кубке России, одержал семь побед, четыре раза сыграл вничью и потерпел 22 поражения.