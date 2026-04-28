"Нижний Новгород" объявил об отставке главного тренера Шпилевского

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Футбольный клуб "Нижний Новгород" в Telegram-канале объявил об отставке главного тренера команды белоруса Алексея Шпилевского.
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе со Шпилевским клуб покидают его помощники Александр Колоцей, Омер Эрбай, Адам Адамос и Христос Пападопулос.
Шпилевскому 38 лет. Он возглавил "Нижний Новгород" в июне 2025 года, сменив в должности соотечественника Виктора Ганчаренко. Под руководством Шпилевского в текущем сезоне клуб провел 33 матча в РПЛ и Кубке России, одержал семь побед, четыре раза сыграл вничью и потерпел 22 поражения.
"Нижний Новгород" имеет в активе 22 очка. После воскресного поражения от "Спартака" клуб продлил серию без побед в Российской премьер-лиге до шести матчей и идет на предпоследнем, 15-м месте в таблице за три тура до конца сезона чемпионата страны.