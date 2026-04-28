В Севастополе мужчина поджег бар из-за обиды на персонал.

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Выпивший посетитель поджег бар в Севастополе из-за обиды на качество оказания услуг, он задержан с канистрой от бензина, сообщает пресс-служба полиции города.

Инцидент в районе площади Ушакова произошел минувшей ночью. По данным полиции, поджигателем оказался 32-летний уроженец Красноярского края , который выпивал в баре, а потом вступил в спор с персоналом.

"Ему указали на дверь. Как позже он объяснил, указали очень грубо и даже оскорбительно. Затаив обиду и не желая мириться с таким качеством оказания услуг, клиент отправился на ближайшую автозаправку, где приобрел канистру бензина", - рассказали в полиции.

Вернувшись обратно, мужчина на глазах у посетителей и работников расплескал горючую жидкость на прилегающую территорию и на дверь бара, а затем поджег. Очевидцы своевременно потушили очаг возгорания и вызвали полицию.