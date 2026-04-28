Мирошник рассказал о последствиях масштабной атаки ВСУ на Севастополь

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Севастополь на минувшей неделе подвергся одной из самых масштабных атак БПЛА ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"На минувшей неделе Севастополь подвергся одной из самых масштабных атак с применением БПЛА", — говорится в еженедельном докладе Мирошника, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Он добавил, что на одной из улиц города из-за удара дрона по гражданскому автомобилю погиб 43-летний мужчина. Прибывшие медики пытались его реанимировать, однако спасти не смогли.
"Еще четверо мирных жителей получили ранения в других районах города, среди них — пожилые женщина и мужчина. Атака привела к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры. Повреждения получили не менее 50 жилых домов. Ущерб нанесен отделению кардиологии первой городской больницы", — отметил посол.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
