Рейтинг@Mail.ru
Мирошник рассказал о последствиях масштабной атаки ВСУ на Севастополь
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
08:26 28.04.2026 (обновлено: 10:35 28.04.2026)
Мирошник рассказал о последствиях масштабной атаки ВСУ на Севастополь

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Севастополь подвергся одной из самых масштабных атак БПЛА ВСУ на минувшей неделе.
  • При ударе дрона по гражданскому автомобилю погиб 43-летний мужчина.
  • Еще четверо мирных жителей получили ранения, повреждены не менее 50 жилых домов и отделение кардиологии первой городской больницы.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Севастополь на минувшей неделе подвергся одной из самых масштабных атак БПЛА ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«

"На минувшей неделе Севастополь подвергся одной из самых масштабных атак с применением БПЛА", — говорится в еженедельном докладе Мирошника, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Он добавил, что на одной из улиц города из-за удара дрона по гражданскому автомобилю погиб 43-летний мужчина. Прибывшие медики пытались его реанимировать, однако спасти не смогли.
"Еще четверо мирных жителей получили ранения в других районах города, среди них — пожилые женщина и мужчина. Атака привела к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры. Повреждения получили не менее 50 жилых домов. Ущерб нанесен отделению кардиологии первой городской больницы", — отметил посол.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеРодион МирошникПроисшествияСевастопольВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала