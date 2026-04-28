США расширили санкции против Ирана
21:31 28.04.2026 (обновлено: 21:43 28.04.2026)
США расширили санкции против Ирана

США ввели антииранские санкции против 17 физических лиц и 18 организаций

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США ввели антииранские санкции против 17 физических лиц и 18 организаций.
  • Среди организаций, против которых введены санкции, есть китайские.
ВАШИНГТОН, 28 апр – РИА Новости. США ввели антииранские санкции против 17 физических лиц и 18 организаций, сообщили в американском минфине.
Американский госсекретарь Марко Рубио ранее заявлял, что США могут усилить давление на Иран в попытке добиться выполнения своих требований, если исламская республика не пойдет на сделку с Вашингтоном.
Санкции во вторник были введены против 17 физических лиц и 18 организаций, некоторые из них – китайские.
В минфине США объяснили, что санкции введены против физлиц и предприятий, которые якобы "курируют теневую банковскую архитектуру Ирана,"
"Эти сети позволяют вооруженным силам Ирана, включая КСИР, получать доступ к международной финансовой системе для получения оплаты за незаконные продажи нефти, закупки чувствительных компонентов для ракет и других вооружений, а также перевода средств террористическим прокси Ирана", – утверждают в ведомстве.
