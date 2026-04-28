США расширили санкции против Ирана

ВАШИНГТОН, 28 апр – РИА Новости. США ввели антииранские санкции против 17 физических лиц и 18 организаций, сообщили в американском минфине.

Американский госсекретарь Марко Рубио ранее заявлял, что США могут усилить давление на Иран в попытке добиться выполнения своих требований, если исламская республика не пойдет на сделку с Вашингтоном

некоторые из них – китайские.

В минфине США объяснили, что санкции введены против физлиц и предприятий, которые якобы "курируют теневую банковскую архитектуру Ирана,"