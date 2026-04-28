Путин назвал сумму, направленную на развитие санитарной авиации в России

- Владимир Путин заявил, что на развитие санавиации в РФ направлено почти 57 миллиардов рублей за последние 10 лет.
- Санавиацией были выполнены тысячи вылетов, которые позволили оперативно эвакуировать пациентов в медицинские учреждения.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. На развитие санавиации в РФ уже направлено 57 миллиардов рублей, заявил президент России Владимир Путин.
Путин во вторник приехал в Федеральный центр медицины катастроф (ФЦМК) в Москве.
"Почти 57 миллиардов рублей за последние 10 лет были направлены на развитие санитарной авиации", - сказал Путин.
По его словам, санавиацией были выполнены тысячи вылетов, которые позволили оперативно эвакуировать пациентов в медицинские учреждения.
С 29 ноября 2024 года под патронажем ФЦМК создана базовая организация в области медицины катастроф в СНГ. В этом году Центр рассчитывает получить статус международной бригады чрезвычайного реагирования, которая есть сейчас только у трех стран в мире (Италия, Израиль, Китай).