Сафонов выйдет в старте "ПСЖ" на матч с "Баварией"

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский голкипер Матвей Сафонов с первых минут будет защищать ворота французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в матче Лиги чемпионов против немецкой "Баварии".
Первый полуфинальный матч турнира пройдет во вторник в Париже, начало - 22:00 мск. Для Сафонова этот матч будет девятым в текущем сезоне Лиги чемпионов, в четырех встречах россиянин отыграл на ноль.
28 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
24’ • Хвича Кварацхелия
(Дезире Дуэ)
33’ • Жуан Невеш
45’ • Усман Дембеле (П)
56’ • Хвича Кварацхелия
58’ • Усман Дембеле
(Дезире Дуэ)
17’ • Гарри Кейн (П)
41’ • Майкл Олисе
(Александар Павлович)
65’ • Дайо Упамекано
68’ • Луис Диас
- Полностью состав действующих победителей турнира выглядит следующим образом: Сафонов (вратарь), Ашраф Хакими, Маркиньос (капитан), Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Варрен Заир-Эмри, Витинья, Жуан Невеш, Дезире Дуэ, Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия.
- В состав чемпионов Германии вошли: Мануэль Нойер (вратарь, капитан), Альфонсо Дэвис, Джонатан Та, Дайо Упамекано, Йосип Станишич, Александар Павлович, Йозуа Киммих, Луис Диас, Джамал Мусиала, Майкл Олисе, Гарри Кейн.