Сафонов выйдет в старте "ПСЖ" на матч с "Баварией"

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости . Российский голкипер Матвей Сафонов с первых минут будет защищать ворота французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в матче Лиги чемпионов против немецкой "Баварии".

Первый полуфинальный матч турнира пройдет во вторник в Париже, начало - 22:00 мск. Для Сафонова этот матч будет девятым в текущем сезоне Лиги чемпионов, в четырех встречах россиянин отыграл на ноль.