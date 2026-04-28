Сафонов выйдет в старте "ПСЖ" на матч с "Баварией"

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:06 28.04.2026 (обновлено: 21:09 28.04.2026)
Сафонов вошел в стартовый состав "ПСЖ" на первый матч 1/2 финала ЛЧ с "Баварией"

© Соцсети вратаряМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© Соцсети вратаря
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский голкипер Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе «Пари Сен-Жермен» на матч Лиги чемпионов против «Баварии».
  • Первый полуфинальный матч пройдет во вторник в Париже, начало — в 22:00 мск.
  • Для Сафонова этот матч будет девятым в текущем сезоне Лиги чемпионов, в четырех встречах он отыграл на ноль.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский голкипер Матвей Сафонов с первых минут будет защищать ворота французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в матче Лиги чемпионов против немецкой "Баварии".
Первый полуфинальный матч турнира пройдет во вторник в Париже, начало - 22:00 мск. Для Сафонова этот матч будет девятым в текущем сезоне Лиги чемпионов, в четырех встречах россиянин отыграл на ноль.
Лига чемпионов УЕФА
28 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
ПСЖ
5 : 4
Бавария
24‎’‎ • Хвича Кварацхелия
(Дезире Дуэ)
33‎’‎ • Жуан Невеш
(Усман Дембеле)
45‎’‎ • Усман Дембеле (П)
56‎’‎ • Хвича Кварацхелия
(Ашраф Хакими)
58‎’‎ • Усман Дембеле
(Дезире Дуэ)
17‎’‎ • Гарри Кейн (П)
41‎’‎ • Майкл Олисе
(Александар Павлович)
65‎’‎ • Дайо Упамекано
(Йозуа Киммих)
68‎’‎ • Луис Диас
(Гарри Кейн)
Календарь Турнирная таблица История встреч
  • Полностью состав действующих победителей турнира выглядит следующим образом: Сафонов (вратарь), Ашраф Хакими, Маркиньос (капитан), Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Варрен Заир-Эмри, Витинья, Жуан Невеш, Дезире Дуэ, Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия.
  • В состав чемпионов Германии вошли: Мануэль Нойер (вратарь, капитан), Альфонсо Дэвис, Джонатан Та, Дайо Упамекано, Йосип Станишич, Александар Павлович, Йозуа Киммих, Луис Диас, Джамал Мусиала, Майкл Олисе, Гарри Кейн.
Футбол. Лига чемпионов. Матч Ростов - Атлетико - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Капитан "Атлетико" сравнил ощущения перед полуфиналом ЛЧ с первым свиданием
Вчера, 18:26
 
ФутболСпортМатвей СафоновАшраф ХакимиМаркиньосБаварияПари Сен-Жермен (ПСЖ)Лига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    29.04 17:00
    М. АндрееваД. Шнайдер
    Э. ПересД. Схюрс
  • Хоккей
    29.04 19:30
    Ак Барс
    Металлург Мг
  • Баскетбол
    29.04 19:30
    ЦСКА
    Енисей
  • Баскетбол
    29.04 20:00
    Локомотив-Кубань
    ПАРМА
  • Футбол
    29.04 22:00
    Атлетико Мадрид
    Арсенал
  • Футбол
    29.04 22:15
    Спортинг
    Тондела
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала