Краткий пересказ от РИА ИИ
- Матвей Сафонов пользуется доверием у защитников "Пари Сен-Жермен", в отличие от другого голкипера Люка Шевалье, заявил бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек.
- В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 22 матчах за "ПСЖ", в которых пропустил 20 мячей и в 11 встречах сыграл на ноль.
- Шевалье провел 26 встреч, пропустил 28 мячей и в десяти играх сохранил свои ворота в неприкосновенности.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Бывший главный тренер сборной Франции по футболу Раймон Доменек заявил, что российский вратарь "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов, в отличие от другого голкипера команды Люка Шевалье, пользуется доверием у защитников французского клуба.
Ранее СМИ сообщали, что Сафонов окончательно выиграл конкуренцию и будет занимать позицию первого номера до конца чемпионата Франции и пути команды в Лиге чемпионов.
"Проблема вратаря в том, что место только одно. И другой вратарь должен плохо играть, чтобы кто-то мог получить еще один шанс, а в "ПСЖ" сейчас это не так. Сафонов пользуется доверием защитников, чего нет у Шевалье. Когда защитники смотрят на него, чувствуется некая тревога. Поэтому, если он хочет получить шанс сыграть, он должен отбросить свое эго, свою гордость и сказать себе: "У меня не получилось там, у меня получится в другом месте". Когда Сафонов получил травму, Шевалье играл, но не вернул себе место. В какой-то момент у него была такая возможность, и он ею не воспользовался. Так что да, он должен отбросить свою гордость и сказать себе, что нужно попробовать что-то другое", - приводит слова Доменека Le10sport.
Сафонову 27 лет. В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах за "ПСЖ", в которых пропустил 20 мячей. В 11 встречах россиянин сыграл на ноль. 24-летний Шевалье провел 26 встреч, пропустил 28 мячей и в 10 играх сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Во вторник "ПСЖ" дома сыграет с немецкой "Баварией" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22:00 мск.