Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
10:18 28.04.2026
Бывший тренер сборной Франции сравнил Сафонова и Шевалье

Доменек: Сафонов пользуется доверием защитников, чего нет у Шевалье

© Соцсети вратаряМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© Соцсети вратаря
Матвей Сафонов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Матвей Сафонов пользуется доверием у защитников "Пари Сен-Жермен", в отличие от другого голкипера Люка Шевалье, заявил бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек.
  • В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 22 матчах за "ПСЖ", в которых пропустил 20 мячей и в 11 встречах сыграл на ноль.
  • Шевалье провел 26 встреч, пропустил 28 мячей и в десяти играх сохранил свои ворота в неприкосновенности.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Бывший главный тренер сборной Франции по футболу Раймон Доменек заявил, что российский вратарь "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов, в отличие от другого голкипера команды Люка Шевалье, пользуется доверием у защитников французского клуба.
Ранее СМИ сообщали, что Сафонов окончательно выиграл конкуренцию и будет занимать позицию первого номера до конца чемпионата Франции и пути команды в Лиге чемпионов.
"Проблема вратаря в том, что место только одно. И другой вратарь должен плохо играть, чтобы кто-то мог получить еще один шанс, а в "ПСЖ" сейчас это не так. Сафонов пользуется доверием защитников, чего нет у Шевалье. Когда защитники смотрят на него, чувствуется некая тревога. Поэтому, если он хочет получить шанс сыграть, он должен отбросить свое эго, свою гордость и сказать себе: "У меня не получилось там, у меня получится в другом месте". Когда Сафонов получил травму, Шевалье играл, но не вернул себе место. В какой-то момент у него была такая возможность, и он ею не воспользовался. Так что да, он должен отбросить свою гордость и сказать себе, что нужно попробовать что-то другое", - приводит слова Доменека Le10sport.
Сафонову 27 лет. В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах за "ПСЖ", в которых пропустил 20 мячей. В 11 встречах россиянин сыграл на ноль. 24-летний Шевалье провел 26 встреч, пропустил 28 мячей и в 10 играх сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Во вторник "ПСЖ" дома сыграет с немецкой "Баварией" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22:00 мск.
ФутболСпортФранцияЛюка ШевальеРаймон ДоменекБаварияПари Сен-Жермен (ПСЖ)Матвей СафоновЛига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    29.04 17:00
    М. АндрееваД. Шнайдер
    Э. ПересД. Схюрс
  • Хоккей
    29.04 19:30
    Ак Барс
    Металлург Мг
  • Баскетбол
    29.04 19:30
    ЦСКА
    Енисей
  • Баскетбол
    29.04 20:00
    Локомотив-Кубань
    ПАРМА
  • Футбол
    29.04 22:00
    Атлетико Мадрид
    Арсенал
  • Футбол
    29.04 22:15
    Спортинг
    Тондела
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала