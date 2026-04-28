Бывший тренер сборной Франции сравнил Сафонова и Шевалье

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Бывший главный тренер сборной Франции по футболу Раймон Доменек заявил, что российский вратарь "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов, в отличие от другого голкипера команды Люка Шевалье, пользуется доверием у защитников французского клуба.

Сафонову 27 лет. В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах за "ПСЖ", в которых пропустил 20 мячей. В 11 встречах россиянин сыграл на ноль. 24-летний Шевалье провел 26 встреч, пропустил 28 мячей и в 10 играх сохранил свои ворота в неприкосновенности.