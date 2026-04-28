Более 80% молодежи верят в самореализацию в России, заявил Чернышенко

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Сегодня 83% молодых россиян верят в возможность самореализации в России, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Они (в частности, известные во всем мире российские ученые и инженеры - ред.) все выбрали служение своей Родине. Это именно то, что их объединяло. И сегодня 83% молодых ребят, таких как вы, делают такой же выбор и верят в возможности самореализации в нашей стране", - сказал Чернышенко в ходе федерального просветительского марафона "Знание. Первые".
Он отметил, что сегодня ученые, инженеры, врачи, педагоги, участники специальной военной операции и многие другие вместе трудятся на благо России.