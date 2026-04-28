Захарова назвала традиционные российские ценности

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Единство народов, различие в их многообразии, синергия культур являются традиционным ценностями России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что западные журналисты создали мифологему о том, что Россия является империей, скрепленная силой. Они это сделали намеренно, чтобы очернить представление о России, подчеркнула Захарова.
"Мы же с вами знаем правду не только из учебников, а мы ее знаем из нашей собственной жизни. Наша страна на протяжении веков строилась как сложный, но гармоничный организм, где десятки, даже сотни народов, не просто уживаются, …они создают единую культуру", - указала официальный представитель МИД.
Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" на площадке "Манежа" проходит с 28 по 30 апреля. Лекторами в столице выступят защитники Родины, военкоры, государственные и общественные деятели, ученые, спортсмены, деятели культуры и искусства. Они обсудят с молодежью важность единства народов для укрепления и развития страны. Марафон проходит в преддверии празднования Дня коренных малочисленных народов РФ.