Захарова назвала традиционные российские ценности - РИА Новости, 28.04.2026
15:35 28.04.2026 (обновлено: 15:58 28.04.2026)
Захарова назвала традиционные российские ценности

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Единство народов, различие в их многообразии, синергия культур являются традиционным ценностями России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Единств народов, различие в (их - ред.) многообразии, синергия культур - безусловно, традиционные ценности (России - ред.)", - сказала Захарова в ходе сессии просветительского марафона "Знание. Первые".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Будущее за традиционными ценностями, заявил Песков
23 апреля, 12:50
Она отметила, что западные журналисты создали мифологему о том, что Россия является империей, скрепленная силой. Они это сделали намеренно, чтобы очернить представление о России, подчеркнула Захарова.
"Мы же с вами знаем правду не только из учебников, а мы ее знаем из нашей собственной жизни. Наша страна на протяжении веков строилась как сложный, но гармоничный организм, где десятки, даже сотни народов, не просто уживаются, …они создают единую культуру", - указала официальный представитель МИД.
Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" на площадке "Манежа" проходит с 28 по 30 апреля. Лекторами в столице выступят защитники Родины, военкоры, государственные и общественные деятели, ученые, спортсмены, деятели культуры и искусства. Они обсудят с молодежью важность единства народов для укрепления и развития страны. Марафон проходит в преддверии празднования Дня коренных малочисленных народов РФ.
Алексей Дюмин - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Дюмин: сохранение культурного наследия связано с традиционными ценностями
22 апреля, 18:17
 
