Гатилов заявил об опасности наращивания Парижом ядерного потенциала

ЖЕНЕВА, 28 апр - РИА Новости. Наращивание Парижем ядерного потенциала под предлогом "российской угрозы" создает непосредственные риски для безопасности РФ, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Для нас важным элементом "ядерных" устремлений (президента Франции Эммануэля) Макрона является и то, что в качестве их оправдания выдвигается мнимая российская угроза. Исходим из того, что такое развитие событий не только создает непосредственные риски для безопасности России, но и самым негативным образом сказывается на стратегической стабильности", - сказал дипломат.
По его словам, это также "подтверждает враждебные намерения Франции и всего военно-политического блока НАТО в отношении нашей страны".
В марте Макрон объявил о том, что Франция ужесточает свою политику ядерного сдерживания, и распорядился увеличить количество ядерного оружия. По его словам, Франция также должна рассмотреть возможность расширения своей ядерной стратегии на всю Европу.