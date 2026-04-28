15:12 28.04.2026 (обновлено: 15:15 28.04.2026)
В Ростове-на-Дону женщина бросила ребенка в коляске, поссорившись с мужем

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апр - РИА Новости. Женщина бросила ребенка в коляске на остановке в Ростове-на-Дону, поссорившись с мужем, в отношении нее составили административный протокол, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по Ростовской области.
В понедельник в полицию поступило сообщение местной жительницы о том, что на одной из остановок в Октябрьском районе без присмотра оставлена коляска с ребенком. На место прибыли полицейские и скорая помощь. Начались поиски матери.
"В настоящее время женщина 1989 года рождения доставлена в отдел полиции для разбирательств... По предварительным данным, причиной произошедшего стал бытовой конфликт между женщиной и ее супругом, на фоне которого она ушла, оставив ребенка на остановке", - сказал представитель ведомства.
В отношении женщины составлен административный протокол по статье о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию. Ребенок не пострадал, он передан отцу.
ПроисшествияРостов-на-ДонуРостовская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
