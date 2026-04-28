Силы ПВО уничтожили беспилотник в Ростовской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили беспилотник в Каменском районе Ростовской области.
- О пострадавших и разрушениях не сообщается.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. БПЛА уничтожен в Каменском районе Ростовской области в ночь на вторник, информации о пострадавших и разрушениях нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожен в Каменском районе", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала, она будет уточняться.
