Силы ПВО уничтожили беспилотник в Ростовской области

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. БПЛА уничтожен в Каменском районе Ростовской области в ночь на вторник, информации о пострадавших и разрушениях нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала, она будет уточняться.