Путин: в новых регионах впервые будут избирать депутатов Госдумы

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Жители новых регионов РФ в этом году впервые будут избирать депутатов федерального уровня, сообщил президент России Владимир Путин.
Глава государства отметил, что приоритетом России является безопасность всех участников предстоящих выборов.
"Прежде всего это касается Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, их жители впервые будут избирать депутатов федерального уровня", - сказал он.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут в ЕДГ-2026, ожидаемая дата голосования - 20 сентября 2026 года.