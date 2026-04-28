Киевский режим и его покровители перешли на террор, заявил Путин

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Киевский режим и его покровители перешли на террор, потому что не способны остановить российские войска, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы знаем, что и киевский режим, и его покровители перешли к открыто террористическим методам. Причины очевидны. Они для всех понятны. Противник не способен остановить продвижение наших войск, наших ребят на линии боевого соприкосновения", - сказал глава государства в ходе совещания по обеспечению безопасности на выборах.