Киев каждый день теряет территории в зоне СВО, заявил Путин

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Киев каждый день теряет определенные территории в зоне СВО и не способен остановить продвижение российских войск, заявил президент России Владимир Путин.

"Противник не способен остановить продвижение наших войск, наших ребят на линии боевого соприкосновения. Каждый день теряет определенные территории", - сказал глава государства в ходе совещания по обеспечению безопасности на выборах.