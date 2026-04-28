МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил доклад главы Крыма Сергея Аксенова, отметив, что было коротко и по делу, и пошутив, что такие доклады снижают тревожность.

Глава государства во вторник по видеосвязи открыл новые модульные объекты скорой помощи в российских регионах, в том числе в Крыму . Главврач Симферопольской городской клинической больницы Светлана Солдатенко рассказала, что в новом отделении оптимизирована логистика, что снижает тревожность пациентов.

"Вы сейчас сказали, что организация работы подобным образом снижает тревожность, очень хотелось, чтобы у нас, во-первых, было так по всем направлениям, так оно и будет", - отреагировал президент.