Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин оценил доклад главы Крыма Сергея Аксенова, отметив его краткость и содержательность.
- Путин открыл новые модульные объекты скорой помощи в российских регионах, в том числе в Крыму.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил доклад главы Крыма Сергея Аксенова, отметив, что было коротко и по делу, и пошутив, что такие доклады снижают тревожность.
Глава государства во вторник по видеосвязи открыл новые модульные объекты скорой помощи в российских регионах, в том числе в Крыму. Главврач Симферопольской городской клинической больницы Светлана Солдатенко рассказала, что в новом отделении оптимизирована логистика, что снижает тревожность пациентов.
"Вы сейчас сказали, что организация работы подобным образом снижает тревожность, очень хотелось, чтобы у нас, во-первых, было так по всем направлениям, так оно и будет", - отреагировал президент.
Далее Путин дал слово главе Крыма Аксенову, который кратко поблагодарил президента, министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и его команду.
"Спасибо большое, кратко и содержательно. Такие доклады тоже снижают тревожность причем по всем направлениям, так и будем работать", - с улыбкой отметил Путин.
