Путин оценил доклад главы Крыма - РИА Новости, 28.04.2026
18:12 28.04.2026 (обновлено: 18:37 28.04.2026)
Путин оценил доклад главы Крыма Аксенова: коротко и по делу

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин оценил доклад главы Крыма Сергея Аксенова, отметив его краткость и содержательность.
  • Путин открыл новые модульные объекты скорой помощи в российских регионах, в том числе в Крыму.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил доклад главы Крыма Сергея Аксенова, отметив, что было коротко и по делу, и пошутив, что такие доклады снижают тревожность.
Глава государства во вторник по видеосвязи открыл новые модульные объекты скорой помощи в российских регионах, в том числе в Крыму. Главврач Симферопольской городской клинической больницы Светлана Солдатенко рассказала, что в новом отделении оптимизирована логистика, что снижает тревожность пациентов.
"Вы сейчас сказали, что организация работы подобным образом снижает тревожность, очень хотелось, чтобы у нас, во-первых, было так по всем направлениям, так оно и будет", - отреагировал президент.
Далее Путин дал слово главе Крыма Аксенову, который кратко поблагодарил президента, министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и его команду.
"Спасибо большое, кратко и содержательно. Такие доклады тоже снижают тревожность причем по всем направлениям, так и будем работать", - с улыбкой отметил Путин.
Республика КрымРоссияВладимир ПутинСергей Аксенов (политик)Михаил МурашкоОбщество
 
 
