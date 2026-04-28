Путин оценил увеличение числа телемедицинских консультаций в России

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на увеличение числа телемедицинских консультаций в РФ в 70 раз за последние годы, оценив этот результат.
Глава государства во вторник по видеосвязи открывает новые модульные объекты скорой помощи в российских регионах. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отдельно остановился на развитии телемедицинских систем, отметив, что этот вид консультативной помощи получил огромное развитие в последние годы.
"В 70 раз больше, чем в 2018 году, - это, конечно, результат, надо признать", - отреагировал Путин, изучив представленные на экране слайды.