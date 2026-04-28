Путин обсудит с президентом Республики Конго развитие связей двух стран

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в ходе переговоров обсудят широкий круг вопросов дальнейшего развития дружественных российско-конголезских связей в различных областях, а также обменяются мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки дня, сообщает пресс-служба Кремля.