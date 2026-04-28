Путин заявил о важности принципа равноправия для глобального развития

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Модель глобального развития будет устойчивой, если будет основана на принципах равноправия и учитывать интересы всех стран, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Модель глобального развития будет устойчивой и справедливой только в том случае, если будет основана на принципах равноправия и взаимного уважения, будет учитывать интересы всех стран", - сказал российский лидер, обращаясь к участникам форума "Открытый диалог".