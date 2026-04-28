"ПСЖ" – "Бавария": смотреть онлайн трансляцию полуфинала Лиги чемпионов 28 апреля
21:00 28.04.2026

"ПСЖ" – "Бавария": смотреть онлайн полуфинал Лиги чемпионов 28 апреля

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Французский "ПСЖ" и немецкая "Бавария" сыграют в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26.

Во сколько начало

Встреча начнется во вторник в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Лига чемпионов УЕФА
28 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
ПСЖ
5 : 4
Бавария
24‎’‎ • Хвича Кварацхелия
(Дезире Дуэ)
33‎’‎ • Жуан Невеш
(Усман Дембеле)
45‎’‎ • Усман Дембеле (П)
56‎’‎ • Хвича Кварацхелия
(Ашраф Хакими)
58‎’‎ • Усман Дембеле
(Дезире Дуэ)
17‎’‎ • Гарри Кейн (П)
41‎’‎ • Майкл Олисе
(Александар Павлович)
65‎’‎ • Дайо Упамекано
(Йозуа Киммих)
68‎’‎ • Луис Диас
(Гарри Кейн)
