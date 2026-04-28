От атак ВСУ за неделю погибли 24 мирных жителя, заявил Мирошник
07:47 28.04.2026
От атак ВСУ за неделю погибли 24 мирных жителя, заявил Мирошник

Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • От атак ВСУ за неделю с 20 по 26 апреля погибли 24 мирных жителя РФ.
  • За минувшую неделю от обстрелов пострадали 198 мирных жителей: ранены 174 человека, в том числе 9 несовершеннолетних, погибли 24 человека, в том числе 2 несовершеннолетних.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. От атак ВСУ за неделю с 20 по 26 апреля погибли 24 мирных жителя РФ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 198 мирных жителей: ранены 174 человека, в том числе 9 несовершеннолетних, погибли 24 человека, в том числе 2 несовершеннолетних", - говорится в еженедельном докладе Мирошника в распоряжении РИА Новости.
Он добавил, что за неделю украинские войска выпустил по российским гражданским объектам 3318 тысячи различных боеприпасов.
