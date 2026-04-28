"Контроль Москвы" за 1 квартал провел более 4 тыс профмероприятий

МОСКВА, 28 апр — пресс-служба главного контрольного управления Москвы. За первые три месяца года инспекторы "Контроля Москвы" провели 578 профилактических визитов, вынесли 1 926 предостережений и организовали свыше 1,9 тысячи консультаций. Доля профилактических мер в общем числе контрольных мероприятий достигла 70%.

Профилактические мероприятия проводят инспекторы "Контроля Москвы" для предупреждения нарушений обязательных требований, стимулирования добросовестного соблюдения норм и снижения рисков причинения вреда человеку. Такие мероприятия не предполагают штрафов, носят рекомендательный характер и направлены на поддержку бизнеса в соблюдении законодательства. Смещение акцента на профилактику позволяет снизить административную нагрузку на предпринимателей и сформировать в столице культуру ответственного соблюдения обязательных требований.

"Главное преимущество профилактики — возможность предотвратить проблему до ее возникновения. Раннее выявление и устранение рисков значительно снижают вероятность серьезных нарушений и инцидентов. Динамика показателей наглядно демонстрирует результат: благодаря превентивной работе случаев, когда необходимо было незамедлительно принять меры и выйти на проверку, в первом квартале на 24% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Бизнес получает возможность самостоятельно устранить нарушение до инициирования проверки со стороны контролеров, что снижает административную нагрузку и повышает общую безопасность в городе", — рассказал министр правительства Москвы, начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

За указанный период инспекторы ОАТИ провели 305 профилактических визитов и 329 консультаций, вынесли 1150 предостережений. Более того, сотрудники ОАТИ регулярно проводят онлайн-семинары для москвичей. В прошлом квартале было проведено 9 семинаров по оформлению ордеров на земляные работы, установку ограждений и размещение временных объектов, а также о предоставлении государственных услуг, оказываемых Гостехнадзором города Москвы.

Мосгосстройнадзор провел 1577 консультаций для участников строительства и объявил застройщикам 523 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.

Специалисты Госинспекции по недвижимости провели 136 профилактических визитов и вынесли 21 предостережение.

Инспекторы департамента природопользования и охраны окружающей среды посетили с профилактическими визитами 130 объектов в рамках экологического контроля, контроля за городскими почвами и контроля за выполнением требований к защите зеленых насаждений. По итогам объявлено 232 предостережения.

По итогам профилактических мероприятий инспекторы "Контроля Москвы" выдали 1292 рекомендации по соблюдению обязательных требований, направленных на предупреждение нарушений. Польза профилактических мероприятий заключается в снижении административной нагрузки на бизнес и повышении информированности о безопасных методах работы.

Подробнее о работе столичных контрольных органов можно узнать на платформе "Открытый контроль", которая теперь доступна и в формате мобильного приложения. Использование цифровых инструментов способствует более открытому, прозрачному и эффективному взаимодействию бизнеса и власти. Кроме того, оно помогает предпринимателям соблюдать требования, тем самым поддерживая более стабильное развитие экономики города.

Столичный департамент информационных технологий совместно с Главным контрольным управлением города Москвы, а также департаментом предпринимательства и инновационного развития совершенствуют сервисы платформы "Открытый контроль", чтобы создать максимально полезные и удобные функциональные возможности для представителей бизнеса.

Воспользоваться платформой могут все московские предприниматели с подтвержденной учетной записью юридического лица, индивидуального предпринимателя или самозанятого на портале mos.ru.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта города Москвы "Цифровое государственное управление".