Что случилось с "Редутом" — самым амбициозным военным проектом СССР

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. В истории советской военной техники есть немало уникальных разработок. Некоторые из них кажутся настолько необычными, будто сошли со страниц фантастической книги.

Почему один из амбициозных проектов так и не приняли в массовое производство?

"Стрела" против ядерной атаки

В конце 1950-х годов стало очевидно: стационарные объекты управления стали слишком уязвимыми. Ядерное оружие гарантированно поражало даже самый защищенный бункер. В этих условиях появилась идея создать мобильный центр управления, который можно было бы постоянно перемещать, меняя позиции и усложняя задачу противнику.

К середине 1960-х появился первый опытный образец — машина под условным названием "Стрела". Это был тяжелый восьмиколесный агрегат с герметичным отсеком, рассчитанным на работу в условиях применения оружия массового поражения.

В 1965 году проект представили военному руководству. Однако реакция оказалась сдержанной — основные претензии касались двух вещей: стоимости и надежности. Конструкция получилась дорогой и сложной, а ключевая функция, так называемое самозакапывание, работала нестабильно.

Машина могла заехать в подготовленный котлован, но гарантированно выбраться обратно удавалось не всегда.

Вторая попытка

Спустя десять лет ситуация кардинально поменялась. В 1970-е годы развитие высокоточного оружия и систем обнаружения вновь сделало вопрос мобильности командных пунктов актуальным.

Так началась вторая попытка, результатом которой стал "Редут". Основой нового проекта стало шасси МАЗ-543В — одна из самых мощных платформ своего времени.

Машина имела колесную формулу 8×8 и оснащалась 12-цилиндровым дизельным двигателем мощностью 525 лошадиных сил. При массе около 39 тонн она могла развивать скорость до 60 километров в час.

Главная особенность скрывалась внутри. Машина представляла собой герметичный обитаемый модуль, рассчитанный на размещение группы офицеров и оборудования связи.

Под землю за полчаса

Конструкторами предусматривалась возможность использования защищенной машины "Редут" на поверхности, в укрытии и в котловане с грунтовой обсыпкой для обеспечения дополнительной защиты с возможностью самостоятельного выхода из него.

Несмотря на распространенное описание, машина не могла буквально "зарываться" в землю самостоятельно. Специальная техника готовила котлован, в который и заезжал "Редут". Зато выход из укрытия машина могла осуществлять самостоятельно.

Установленное на машине гидравлическое оборудование совместно с грунтосбрасывателем на крыше обеспечивало выход автомобиля из-под грунтовой обвалки и последующий выезд из котлована.

Время размещения "Редута" в уже подготовленном для него котловане составляло полчаса, примерно столько же машине требовалось, чтобы выбраться из земляного укрытия.

Поставили крест на проекте

Передвижной командный пункт заинтересовал армейское руководство, но в итоге от широкого внедрения отказались. Считается, что крест на проекте поставил сам министр обороны СССР Дмитрий Федорович Устинов, который присутствовал на показе новинок инженерной техники. Маршал решил, что запуск подобного автомобиля в серию будет сопряжен с большими затратами.