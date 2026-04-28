В Москве семь человек погибли при пожаре в новостройке

Пожар в строящемся ЖК в Москве

Еще 12 — пострадали.

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Семь человек стали жертвами пожара в новостройке на севере Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС.

"По уточненной информации, <...> спасен 31 человек. К сожалению, пострадали 12 человек, семь — <...> погибли", — говорится в сообщении.

Огонь вспыхнул на втором и третьем этажах здания на пересечении 2-го Амбулаторного проезда и 3-го Балтийского переулка. По последним данным, возгорание потушили на площади 1,4 тысячи квадратных метров. Ему присвоили самый высокий уровень сложности. К работам привлекли 200 человек и 65 единиц техники.