В Москве семь человек погибли при пожаре в новостройке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Семь человек погибли при пожаре в новостройке на севере Москвы.
- Еще 12 — пострадали.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Семь человек стали жертвами пожара в новостройке на севере Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС.
"По уточненной информации, <...> спасен 31 человек. К сожалению, пострадали 12 человек, семь — <...> погибли", — говорится в сообщении.
Сотрудники противопожарной службы МЧС на месте пожара в строящемся ЖК в Москве.
Сотрудники МЧС тушат пожар в строящемся ЖК в Москве.
Сотрудники экстренных служб на месте пожара в строящемся ЖК в Москве.
Огонь вспыхнул на втором и третьем этажах здания на пересечении 2-го Амбулаторного проезда и 3-го Балтийского переулка. По последним данным, возгорание потушили на площади 1,4 тысячи квадратных метров. Ему присвоили самый высокий уровень сложности. К работам привлекли 200 человек и 65 единиц техники.
СК возбудил дело о нарушении правил безопасности, ход расследования контролирует прокуратура. Точную причину происшествия установят по результатам пожарно-технической экспертизы.