12:54 28.04.2026 (обновлено: 14:02 28.04.2026)
СК завел дело после пожара на севере Москвы, где погибли три человека

Автомобиль Следственного комитета РФ на месте пожара в строящемся ЖК в Москве. 28 апреля 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На севере Москвы в строящемся здании в 3-м Балтийском переулке произошел пожар.
  • В результате пожара погибли три человека.
  • Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили после пожара в строящемся здании на севере Москвы, где погибли три человека, сообщили РИА Новости в столичном главке СК России.
"В строящемся здании в 3-м Балтийском переулке в Москве произошло возгорание, в результате которого погибли три человека. В настоящее время количество пострадавших уточняется. По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
