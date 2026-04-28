СК завел дело после пожара на севере Москвы, где погибли три человека

"В строящемся здании в 3-м Балтийском переулке в Москве произошло возгорание, в результате которого погибли три человека. В настоящее время количество пострадавших уточняется. По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.